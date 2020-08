Barcellona, anche El Chiringuito conferma: "Messi potrebbe già andar via"

Dopo l'indiscrezione di ieri lanciata da Esporte Interativo, anche El Chiringuito conferma un possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona. L'asso argentino, ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2021 ma può svincolarsi con un anno d'anticipo. Nella serata di ieri erano emerse anche se non in via ufficiale delle smentite dal club mentre il giocatore non si è ancora esposto.