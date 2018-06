Barcellona, Andre Gomes sarà ceduto. Può esserci la Serie A nel futuro

© foto di Federico Gaetano

Il Barcellona sta per cedere il centrocampista portoghese André Gomes per circa 30 milioni di euro. Ne sono convinti dalla Spagna, in particolare Mundo Deportivo: la destinazione del 24enne non è ancora stata resa nota, ma potrebbe essere un club di Serie A, l'Everton o il Monaco. I catalani hanno messo nel mirino Miralem Pjanic e Sergej Milinovic-Savic, obiettivo anche del Manchester United.