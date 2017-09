Barcellona, Bartomeu avverte la Juve: "Per Iniesta contratto indeterminato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josep Maria Bartomeu, patron del Barcellona, parla così di Andrés Iniesta e del suo rinnovo: "Abbiamo già un inizio di accordo per rinnovare con lui - ha detto al Mundo Deportivo - e speriamo di renderlo concreto nelle prossime settimane. Stiamo aspettando questi giorni per continuare a parlarne, ma Iniesta è un giocatore che vogliamo finisca la carriera con noi e si ritiri quando lo riterrà opportuno. L'idea è quella di un contratto a tempo indeterminato, che si rinnovi automaticamente di anno in anno, finché non penserà di ritirarsi o di cambiare. Andrés è un giocatore come Messi, un punto di riferimento del club per impegno e lealtà: uno specchio per i ragazzi de La Masia e delle nuove generazioni".