Barcellona, Bartomeu: "Con CR7 Agnelli ha fatto un colpaccio"

Intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport per Josep Maria Bartomeu. Il presidente del Barcellona ha parlato della Champions League e delle formazioni italiane: “Da dove partiamo? Dalla Champions. Anche perchè da due anni ci buttano fuori le italiane, prima le Juventus e poi la Roma, con merito. Chi vince la Champions? C’è equilibrio. A parte la Juve con Ronaldo nessuno ha fatto colpi sensazionali, nessuno voleva vendere i pezzi migliori: si è guardato al piano sportivo più che a quello economico. Sorpreso da CR7 alla Juve? Andrea Agnelli ha fatto un colpaccio. A me d questa storia dispiace che la Lega abbia perso una stella, la seconda in due anni dopo Neymar. E’ negativo per il movimento, non mi interessa il fatto che il Madrid possa essersi indebolito, vogliamo che si giochi il miglior calcio. Solo così puoi competere con la Premier League, la più ricca. Ronaldo non migliorare solo la Juve ma tutta la Serie A. In chiave Champions poi sono d’accordo con Messi: la Juve con Ronaldo è ancora più candidata al titolo”.