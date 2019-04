© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, intervistato da ESPN, ha parlato anche del futuro di Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax conteso da Juventus e Barça: "Ci sarà tempo per parlare di questo. Ogni anno cerchiamo di acquistare diversi giocatori, anche in estate sarà così. De Ligt, come altri grandi giocatori, è un nome sul nostro tavolo. So già cosa gli accadrà in futuro, ma ora non è il momento di dirlo”.