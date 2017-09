Barcellona, Bartomeu: "Dybala? Siamo soddisfatti della squadra"

© foto di Federico De Luca

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, parla così a margine dell'assemblea dell'ECA della prossima sfida alla Juventus in Champions: "In queste partite non c'è una favorita. Siamo molto soddisfatti della nostra squadra, ma al contempo rispettiamo molto la Juventus che è arrivata in finale pure lo scorso anno. Come guarderò Dybala? E' un bel giocatore ma ripeto, noi siamo soddisfatti della squadra che abbiamo allestito. E poi Dybala è un giocatore della Juventus e noi abbiamo grande rispetto per i bianconeri e per il loro presidente Andrea Agnelli".