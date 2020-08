Barcellona, Braithwaite smentisce di aver chiesto la 10 di Messi: "Sarebbe irrispettoso"

Martin Braithwaite erediterà la maglia numero dieci di Lionel Messi? Lesa maestà, verrebbe da pensare, ma in Spagna c'è chi sostiene che l'attaccante danese avrebbe fatto esplicita richiesta al club blaugrana, qualora dovesse concretizzarsi il trasferimento della Pulce. Lo stesso ex Leganes, però, ha smentito categoricamente le voci ai microfoni di BT: "Ovviamente non ho chiesto il numero di Messi, sarebbe irrispettoso. Chi inventa storie di questo tipo manca di rispetto a molte persone. Si stanno scrivendo molte cose su Messi ma non so cosa stia succedendo. Posso solo dire che è un grande calciatore e un ottimo compagno di squadra. È uno dei più grandi di sempre e sarebbe una grave perdita per il club se dovesse andare via. Spero che non accada ma non so cosa stia succedendo e non voglio commentare".