© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta Cadena SER, la commissione mista AFE-Liga non avrebbe accettato le richieste economiche di Arturo Vidal. Il cileno avrebbe chiesto 2,4 milioni di euro al Barcellona per il presunto mancato pagamento di bonus inseriti nel suo contratto. Le parti avrebbero intuito la mossa del giocatore solo come una mossa per lasciare il Barça in inverno.