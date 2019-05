Barcellona, Cillessen: "Futuro? Il prezzo del cartellino non mi aiuta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jasper Cillessen, portiere del Barcellona, ha parlato del proprio futuro a VTBL: "Il fatto che il Barcellona chieda 60 milioni di euro per lasciarmi partire, non mi aiuta. Sono ancora calmo, dobbiamo aspettare e vedere cosa succede. Prenderò in esame tutte le opzioni dopo le vacanze. Sto cercando un club nei primi cinque campionati europei".