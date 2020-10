Barcellona, contro la Juventus torna Griezmann in attacco dal primo minuto

vedi letture

Come si legge sulle colonne di Tuttosport, la sconfitta nel Clasico dovrebbe servire a Ronald Koeman per capire cosa fare contro la Juventus. Mercoledì si dovrebbe rivedere del primo minuto Antoine Griezmann in attacco: difficile pensare ad un altra panchina dopo il Clasico. Confermati invece Coutinho, Ansu Fati e naturalmente Leo Messi. Il tecnico del Barça potrebbe lasciare fuori Busquets e scommettere sulla voglia di far bella figura contro i suoi ex compagni di Miralem Pjanic.