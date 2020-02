Fonte: TuttoJuve.com

Phillpe Coutinho non verrà riscattato dal Bayern Monaco alla cifra prestabilita la scorsa estate. È questa la notizia rilanciata da Mundo Deportivo con il fantasista brasiliano in prestito dal Barcellona e che vede il proprio futuro in bilico: i tedeschi infatti non hanno intenzione di investire i 120 milioni pattuiti. L'entourage del brasiliano, raccontano dalla Spagna, avrebbe cominciato a sondare il terreno con diversi club europei offrendo l'ex Inter a Juventus, PSG, Arsenal e Liverpool.