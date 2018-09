Barcellona, Coutinho: "Sarà bello affrontare l'Inter in Champions"

Fonte: fcinternews.it

© foto di J.M.Colomo

"L'Inter è stata la mia prima squadra in Europa e in nerazzurro sono stato molto bene. Per me sarà una bella partita da giocare quando ci affronteremo in Champions League". Queste le parole di Philippe Coutinho ai microfoni di Sky. "I favoriti per vincere la coppa? Solo il campo decide chi è favorito. La Champions è sempre dura, il nostro gruppo è molto difficile e quindi dovremo dare sempre tutto per portare a casa il bottino pieno. Ci sono grandi squadre in ogni girone e tutti devono fare il meglio per passare il turno. Spero di poter vincere la Champions, un obiettivo da sempre del Barcellona. Ma puntiamo anche alla Liga e alla Copa del Rey".