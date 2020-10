Barcellona, De Jong snobba CR7: "Con Messi in squadra sai di avere il migliore del mondo"

vedi letture

"Il Barcellona è molto famoso da noi perché ci hanno giocato tanti olandesi. Ovviamente Johan Cruyff è stato il più grande di tutti, perché ha influenzato molto il club sia da giocatore che da allenatore". Parole di Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, che in un'intervista al sito della Uefa racconta il suo primo anno in blaugrana soffermandosi ovviamente anche sul compagno di squadra Messi: "Quando in squadra hai Messi, sai di avere il miglior giocatore del mondo, quindi cerchi di farlo arrivare nelle migliori posizioni per fare la differenza. Se ci riesci, lui ti ripagherà sempre", ha concluso l'olandese a due giorni da Juventus-Barça.