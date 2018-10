Barcellona, è caccia al 9: nella lista c'è anche Piatek del Genoa

Il Barcellona cerca un numero 9 e nella prima pagina del quotidiano catalano Sport oggi in edicola c'è anche Krzysztof Piatek del Genoa. Lui e Nicolas Pepé del Lille, scrive il giornale, sono i nomi a prezzi non folli seguiti dalla società blaugrana per dare un ricambio a Luis Suarez come riferimento avanzato del Barça.