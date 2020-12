Barcellona, elongazione alla coscia per Dembele: contro la Juventus non ci sarà

Il Barcellona perde Ousmane Dembele in vista della gara contro la Juventus di martedì in Champions League. L'esterno ha infatti riportato un elongazione alla coscia destra e non sarà a disposizione per la sfida contro i bianconeri al Camp Nou, con i tempi di recupero che verranno valutati nei prossimi giorni. A comunicarlo è stato il club catalano sul proprio sito ufficiale.