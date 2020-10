Barcellona-Ferencvaros, Messi di nuovo in Champions. Ungheresi vittime sacrificali?

vedi letture

Dopo l'8-2 subito dal Bayern Monaco due mesi fa, il Barcellona torna in Champions League con Lionel Messi, al netto della telenovela estiva. Lo fanno senza grandi acquisti, ma con un Coutinho in più, ritornato dopo il prestito proprio ai bavaresi. Chiude il tridente Griezmann. Dall'altra parte il Ferencvaros non sembra un grande avversario.

Le stelle

Barcellona - Leo Messi

Inutile scriverne, inutile parlarne. Leo Messi, 6 volte Pallone d'Oro, mai nessuno come lui nella storia. Le scorie delle polemiche e del mancato addio in estate stanno piano piano scomparendo, con la Pulce che pubblicamente ha fatto un passo indietro e chiesto unità d'intenti a tutto il barcelonismo. La sfida diretta con Cristiano Ronaldo è già attesa da tutto il mondo.

Ferencvaros - Tokmac Chol Nguen

Il keniano naturalizzato norvegese è il giocatore più rappresentativo della rosa ungherese. E in questo avvio di stagione, soprattutto nei preliminari di Champions, ha guidato i suoi a successi insperati. Attaccante esterno che può svariare su tutto il fronte d'attacco, in 8 gare stagionali ha già segnato 7 gol.

Le possibili rivelazioni

Barcellona - Ansu Fati

Per il Barcellona è già a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra, come dimostra il nuovo contratto da pro firmato nei giorni scorsi con tanto di clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Classe 2002, il Barça ha scelto di rinunciare a Luis Suarez anche per dar spazio al canterano che si è presentato all'esordio in Liga contro il Villarreal con 2 gol e 1 assist.

Ferencvaros - Aissa Laidouni

Arrivato in estate dal Voluntari, in Romania, è un centrocampista francese che fa della duttilità una delle sue maggiori qualità. Nasce centrocampista centrale puro, ma può giocare vertice basso ma pure trequartista. Col Ferencvaros ha impiegato pochissimo ad ambientarsi ed è già un titolare degli ungheresi.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3)

Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; de Jong, Pjanic, Busquets; Messi, Griezmann, Coutinho.

Ferencvaros(4-3-3)

Dibusz; Lovrencsics, Frimpong, Kovacevic, Heister; Laidouni, Kharatin; Isael, Zubkov, Tokmac Nguen; Boli.