Barcellona, i convocati per l'Inter: c'è anche Leo Messi

A sorpresa ma non troppo, Leo Messi è stato convocato per la trasferta di Champions League a San Siro. Ernesto Valverde infatti ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Inter e tra i giocatori che viaggeranno a Milano c'è anche la Pulce che ha ricevuto l'ok dai medici e potrebbe dunque giocare contro i nerazzurri.