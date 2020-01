© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualcuno, all'interno della rosa del Barcellona, è rimasto particolarmente soddisfatto dall'esonero di Valverde, tanto da mettere un like al post social in cui la società lo comunicava al mondo. Si tratta di Arthur Melo e Riqui Puig, entrambi poco impiegati nell'ultimo periodo nonostante fossero invocati dai tifosi catalani. I due hanno utilizzato i social per sottolineare di gradire l'avvicendamento, con i giocatori che adesso sono pronti a mettersi a disposizione di Quique Setien. A riportarlo è Sport.