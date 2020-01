© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal è l'oggetto del desiderio dell'Inter di Antonio Conte ma una sua partenza da Barcellona sembra molto complicata. Anche perché i catalani non hanno intenzione di cedere il cileno: come riporta RAC1, Josep Maria Bartomeu e i senatori avrebbero parlato con l'ex centrocampista della Juventus durante il viaggio che ha portato i blaugrana in Arabia Saudita, per cercare di convincerlo a non andarsene fino al termine della stagione. La cifra offerta dai nerazzurri, 12 milioni, non è considerata congrua dal Barça.