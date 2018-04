Barcellona, il flop Champions figlio di un mercato disastroso

Comunque vada a finire, il Barcellona ha rovinato la stagione con il flop di Roma in Champions League. In Catalogna sono partiti i processi e quella che sembrava un anno trionfale nasconde delle crepe:

Il calciomercato, innanzitutto. Allo stato attuale delle cose negativo. La cessione di Neymar ha sì portato a Dembélé e a Coutinho, ma non è stata la stessa cosa. Assurda la cifra spesa per il francese, per il quale è bastata una sola stagione in Champions League per valere 115 milioni, più altri 42 che potrebbero arrivare al raggiungimento di determinati bonus. L'infortunio all'inizio della stagione ne ha compromesso il rendimento ma le prestazioni viste finora non giustificano nemmeno lontanamente la spesa.

Per Coutinho il club si è spinto a 120 milioni, più eventuali altri 40 per vederlo fuori in Champions League, avendovi già giocato quest'anno al Liverpool. Un enorme investimento arrivato in una fase della stagione dove il campionato era in pugno e serviva semmai un rinforzo concreto e immediato nel massimo torneo continentale.

L'altro acquisto di gennaio, Yerri Mina, è stato bocciato senza mezze misure da Ernesto Valverde. Fin qui 97 minuti fra campionato e Coppa del Re.

Tornando all'estate: uno dei giocatori più disastrosi di ieri sera è stato Semedo, peraltro divenuto quasi subito riserva di Sergi Roberto sulla corsia destra. A Gerard Deulofeu non è stato concesso nemmeno un anno: bocciato sin da subito e ceduto al Watford a gennaio.

Si salverebbe Paulinho, il più insospettabile visti i trascorsi in Cina. Il centrocampista nei primi mesi è stato uno dei giocatori più influenti nella marcia del Barça in Liga. Anche lui, però, sta accusando una evidente flessione da gennaio. E contro la Roma è rimasto in panchina.