Barcellona, il punto di Koeman: "Squadra adatta al 4-2-3-1. Pjanic? Spero ci dia info sulla Juve"

A quasi due mesi dalla sua nomina sulla panchina del Barcellona, Ronald Koeman ha raccontato ai microfoni del canale ufficiale del club catalano come procedono i lavori di "ristrutturazione" della squadra dopo un'estate molto complicata: "Nel complesso, la squadra è andata molto bene, soprattutto contro Villarreal e Celta Vigo. Tuttavia, se guardiamo alla partita contro il Siviglia, dobbiamo migliorare il nostro pressing. Ci sono dettagli che possono essere corretti. Chiediamo la massima concentrazione e intensità negli allenamenti, in modo che l'atteggiamento si rifletta automaticamente sulle partite. Ecco perché l'allenamento ha un'intensità maggiore: perché giochiamo come ci alleniamo. La difesa inizia sempre con gli attaccanti. Se pressano bene, i nostri difensori non hanno tanti problemi. Difendere è una cosa di squadra, e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la nostra difesa è migliorata".

Pensi che il 4-2-3-1 sia il sistema migliore?

"Con questa rosa e con questo tipo di giocatori, il 4-2-3-1 è secondo me il modulo migliore. Guardando la qualità che abbiamo, è perfetto per la squadra ".

Quale sarà il programma dopo la pausa internazionale?

"Le partite internazionali ci daranno il tempo di analizzare i nostri rivali e prepararci per le prossime partite: Getafe, poi la Champions League, Madrid. Avremo un calendario molto fitto fino alla prossima pausa di novembre. La stagione è molto lunga e non possiamo dire che questo sarà un mese decisivo. Ci sono molte partite e potremmo perderne qualcuna. Dobbiamo prendere le cose giorno per giorno e partita per partita. È il modo migliore per affrontare al meglio le cose. L'obiettivo, chiaramente, è vincere sempre, anche se non sarà facile. Affronteremo subito il Getafe, una squadra difficile".

Come stai preparando l'esordio in Champions League?

"È una competizione molto importante. In teoria siamo i migliori del nostro gruppo, ma dobbiamo dimostrarlo. Cominceremo in casa contro il Ferencváros: una partita importante, dobbiamo prepararci e analizzare bene gli avversari. La Juventus sta dimostrando ogni anno di avere una squadra forte, con esperienza e un grande giocatore come Cristiano Ronaldo. Abbiamo Pjanic, che può darci qualche informazione in più sulla sua ex squadra".

Cosa pensi dei nuovi acquisti?

"Sono contento della rosa che abbiamo. Abbiamo cercato di migliorare: per certi aspetti ci siamo riusciti, per altri no, ma in parte anche a causa della situazione finanziaria del club. Dobbiamo accettarlo e lavorare sodo. Pedri e Trincão hanno lavorato con noi dal primo giorno, ottenendo buoni risultati. Pedri ha solo 17 anni e adoro il modo in cui lavora, si allena e gioca. Anche Trincão si sta adattando rapidamente alle nostre idee, e è un giovane con un grande futuro davanti a sé.

Pjanić è arrivato qui un po' più tardi, ma gradualmente arriverà alla forma ottimale. Ha grandi qualità. Dest sembrava molto a suo agio nei suoi 20 minuti contro il Siviglia. Araujo ha un grande futuro davanti a sé: è forte fisicamente e veloce. È un ragazzo che vuole imparare, sempre aperto all'apprendimento di cose nuove. Ha tante cose da migliorare, ma è normale alla sua età".

E Ansu Fati?

"Le sue prestazioni sono di altissimo livello. Stiamo parlando di un giocatore che ha solo 17 anni. Giocare tre partite consecutive di calcio di alto livello a quell'età significa che è molto bravo. Anche lui ha molta voglia di imparare; si allena per migliorare e noi siamo qui per aiutarlo".