Barcellona, in caso di dimissioni di Bartomeu il mercato rischia di bloccarsi

Sono giorni complicati in casa Barcellona dopo la presentazione delle firme per la mozione di sfiducia a Bartomeu consegnate ieri al Camp Nou. Nel caso in cui l'attuale presidente dei catalani dovesse dimettersi nei prossimi giorni, allora il Barça bloccherebbe le principali cessioni come quella di Luis Suarez che a quel punto resterebbe agli ordini di Koeman. Anche Junior Firpo, giocatore finito nel mirino dell'Atalanta, a quel punto resterebbe in Catalogna. Nessun problema invece per Vidal ormai destinato a vestire la maglia nerazzurra. Anche il mercato in entrata verrebbe chiuso, mettendo dunque un punto definitivo all'interessamento per Lautaro Martinez oltre a quella di Depay dal Lione.