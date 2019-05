Barcellona in finale: perché sì, perché no

© foto di J.M.Colomo

Lionel Messi. Il perché sì del Barcellona, anche non volendo considerare il pesante 3-0 inflitto ieri al Liverpool, ha un nome e un cognome. L'argentino col 10 sulla schiena, ieri mattatore assoluto, è il più determinato dei blaugrana a vincere la Champions League. Soprattutto, per agguantare il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo: il portoghese è a quota cinque Champions vinte, Messi a quattro. È la grande occasione per raggiungerlo e poi superarlo, stavolta in ottica Pallone d'Oro: con la coppa dalle grandi orecchie in bacheca, la strada sarebbe praticamente spianata.

IL TIKI TAKA SA SOFFRIRE

Messi a parte, si è sbloccato Luis Suarez, il cui rapporto con la competizione europea più prestigiosa è stato a dir poco conflittuale in questa stagione. L'uruguaiano ha sofferto e resistito: una caratteristica che definisce il Barcellona di Ernesto Valverde. Messo in soffita il tiki taka, i catalani hanno imparato che si può vincere senza dominare: contro il Liverpool, per esempio, Piqué e compagni sono stati messi sotto assedio e hanno tenuto botta. Ma, occasioni alla mano, se fosse finita 4 o 5 a zero per il Barcellona, nessuno avrebbe avuto molto da obiettare. Merito, anche, di un Marc-André ter Stegen in condizione super.

DEMBELE E ANFIELD

Se il sì del Barcellona ha le fattezze di Messi, il no è ben rappresentato da Ousmane Dembélé. Il francese ha sbagliato in modo clamoroso il gol del 4-0, che probabilmente avrebbe chiuso in via definitiva il discorso finale. C'è poi anche la questione legata a Philippe Coutinho: beccato dal Camp Nou, il brasiliano vive un momento non esattamente felice. Ultimo non ultimo, a proposito di stadi: Anfield. Il tempio di Liverpool e del Liverpool è un fattore da non sottovalutare. In questa Champions, i Reds hanno vinto quattro partite su cinque tra le mura amiche, segnando una media di 2 gol a partita.Non hanno ancora affrontato il Barcellona, questo è vero.