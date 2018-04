Barcellona, Iniesta: "Vantaggio importante. Basta un pari a Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle pagine online del Mundo Deportivo arrivano alcune dichiarazioni di Andres Iniesta, centrocampista del Barcellona, dopo il successo dei catalani contro la Roma: "Nel momento in cui dovrò annunciare la mia decisione, lo saprete tutti. Per il ritorno vogliamo rimanere concentrati come lo siamo stati oggi. È stata una tipica partita di Champions League, abbiamo cercato di minimizzare gli errori e ora abbiamo un vantaggio importante. Potremmo andare avanti anche con un pareggio".