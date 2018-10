Barcellona-Inter, 1-0 all'intervallo: decide l'ex Rafinha

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

1-0 all’intervallo nella sfida tra Barcellona e Inter al Camp Nou. Meglio i blaugrana nei primi 45’ anche se la formazione di Spalletti è stata pericolosa in almeno due occasioni.

FASE DI STUDIO - Poche occasioni nel primo quarto d’ora, con le due squadre che si sono studiate per prendersi le contromisure. Bravo Piqué a chiudere lo spazio a Icardi servito al centro dell’area dopo 6 minuti, mentre al dodicesimo tiro alto di Coutinho come primo squilli dei blaugrana.

BOTTA E RISPOSTA - Un’occasione per parte tra il 16’ e il 18’. La prima per l’Inter con l’affondo di Perisic sulla sinistra e il cross rasoterra per Icardi che riesce ad anticipare sia Tre Stegen che Lenglet con un pallonetto il suo tiro va alto. Dopo due minuti la risposta del Barcellona: calcio d’angolo dalla sinistra di Coutinho e colpo di testa dello stesso Lenglet ma Handanovic si fa trovare pronto e respinge con i piedi. Tra il 25’ e il 28’ il botta e risposta si ripete: splendido assist di testa di Vecino che lancia in profondità Icardi davanti a Tre Stegen ma la difesa blaugrana è brava a recuperare. Dall’altra parte stupenda triangolazione tra Jordi Alba, Suarez e Rafinha, con quest’ultimo che dire in porta ma Handanovic è bravo a bloccare la conclusione non certo irresistibile.

GOL DEL BARCELLONA - Al 32’ il vantaggio dei blaugrana: Rafinha scappa via a Vecino a centrocampo e allarga per Suarez che gliela restituisce con uno splendido cross con il contagiri e l’ex di turno, passando in mezzo a Skriniar e D’Ambrosio, batte l’incolpevole Handanovic da due passi.

ULTIMO BRIVIDO - Al 38’ Matias Vecino va vicino al gol del pareggio con un tiro potentissimo da fuori area che però finisce di poco alto, per il resto poco da segnalare se non il fatto che il Barcellona con il passare dei minuti ha iniziato a tenere sempre la palla tra i piedi, rendendo difficile il gioco dell’Inter. In chiusura brivido per i nerazzurri con la punizione di Cuotinho deviata dalla barriera di pochissimo a lato.