Barcellona-Inter 2-0, la partita del Camp Nou vista dal Mundo Deportivo

Fonte: Lorenzo Di Benedetto

L'edizione odierna del Mundo Deportivo dedica ampio spazio al successo in Champions League del Barcellona contro l'Inter. Oltre al titolo di apertura - "Bravo Barça"- numerosi sono i focus all'interno delle pagine sui protagonisti blaugrana del Camp Nou. In primo piano anche Rafinha - ex di turno - marcatore di uno dei due gol, e Luis Suarez che per una sera veste i panni dell'assente Messi in versione assistman. Tra le note positive, inoltre, anche la prestazione del centrocampista Arthur che - si legge - ha fatto innamorare i propri tifosi. Spazio, poi, anche alla "Debacle Atletica" dell'Atletico Madrid che perde 4-0 col Borussia Dortmund, ed al pareggio spettacolare tra Paris Saint-Germain e Napoli ("Di Maria tiene vivo il PSG", il titolo del quotidiano).

