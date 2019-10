Barcellona-Inter, nerazzurri in vantaggio dopo 2': gol di Lautaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter in vantaggio al Camp Nou contro il Barcellona dopo appena due minuti di gioco. Contrasto a centrocampo con Sanchez che riesce a servire in profondità Lautaro Martinez. Tiro in scivolata del Toro e palla alla sinistra dell'incolpevole Ter Stegen. Super avvio dei nerazzurri di Conte.