Barcellona, Jordi Alba: "Messi? Preoccupa gli avversari"

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino del Barcellona Jordi Alba ha parlato anche del momento dei blaugrana: "Siamo sulla strada giusta: in vetta alla Liga, in finale di Copa del Rey e ai quarti di finale di Champions. Vediamo come andrà la gara d'andata contro la Roma, ma noi siamo molto fiduciosi. Davanti siamo davvero forti, ma anche dietro abbiamo trovato grande compattezza. Siamo molto meglio con Messi. La sua presenza in campo non solo dà fiducia a noi, ma preoccupa anche i nostri avversari"