Barcellona, Junior Firpo sul mercato per fare cassa: primi contatti con l'Inter

Come si legge sulle pagine del Mundo Deportivo, il Barcellona ha bisogno di fare cassa e per questo sta pensando a qualche cessione. Uno dei giocatori che potrebbe finire sul mercato è Junior Firpo e secondo il quotidiano iberico il giovane talento è di nuovo nel mirino dell'Inter: il laterale, si legge, potrebbe presto trasferirsi in serie A. Ci sono già stati i primi contatti fra Inter e Barcellona, con il club nerazzurro che si era già interessato a Firpo in estate nell'ambito dell'affare Lautaro Martinez.