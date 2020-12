Barcellona-Juventus 0-3, rivedi Buffon: “Vincere qui una grande iniezione di fiducia”

vedi letture

A margine del tre a zero ottenuto sul campo del Barcellona, il portiere bianconero Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Partite come questa valgono tanto.

"Per noi è un'iniezione di fiducia non indifferente, perché venire qua con gli sfavori del pronostico e riuscire a ribaltare uno zero a due credo sia qualcosa di clamoroso. Ma io sono molto fatalista, e penso che le cose non avvengano per caso, e credo molto nel lavoro e nella serietà, così come nella compensazione: a Madrid finì uno a tre, questa è finita zero a tre, e arrivare primi in questo girone un piccolo vantaggio ce lo dà".

Avete bisogno del grande avversario per esaltarvi?

"Non è una questione di stimoli, ma di percorso, nel quale ci sono alti e bassi. Prima di trovare continuità devi passare da partite un po' sottotono ad altre esaltanti. La nostra forza e il nostro obiettivo dev'essere quello di trovare un'anima ben precisa, perché senz'anima non si può vincere neanche a biliardino. Ogni tanto riusciamo ad esprimerci al massimo, altre volte latitiamo. Se troviamo questa continuità siamo una squadra forte".

Si ha la sensazione che il gruppo sia più coeso rispetto allo scorso anno.

"Non è giusto fare paragoni, sarebbe ingeneroso rispetto a chi è andato via. Credo che ogni stagione sia un discorso a sé stante. Anche nel parlare c'è da trovare una nostra identità e una nostra continuità, anche la parola in campo è un aiuto al compagno, è qualcosa che può far bene. E alla fine diventa contagioso. Se riusciamo a far bene anche quello diventa un altro step".