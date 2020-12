Barcellona-Juventus, 17^ stagione in Champions per Buffon: solo tre hanno fatto meglio

Barcellona-Juventus, al via tra pochissimi secondi, rappresenta l’esordio stagionale in Champions League di Gianluigi Buffon. Il diciassettesimo, per la precisione: il portiere bianconero gioca infatti questa sera una partita di Champions per la 17^ stagione in carriera. Soltanto tre giocatori, evidenzia Opta, hanno fatto meglio: Casillas (20 stagioni con almeno una gara in Champions), Giggs (19) e Cristiano Ronaldo (18).