Barcellona-Juventus è Messi-Ronaldo: gol e trofei, due marziani a confronto

Barcellona-Juventus è, inevitabilmente, Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Una sfida nella sfida, tra i calciatori più forti dell’era recente, saltata all’andata perché il Covid ha fermato il portoghese. Andrà in scena questa sera al Camp Nou e non assegnerà trofei. A meno che vincere la sfida tra nemesi non sia un trofeo di per sé.

Gol a confronto. 750 a 723. Insieme, questi due hanno segnato 1.473 reti, e questo dovrebbe bastare. Conduce CR7, ma anche grazie alla nazionale: Ronaldo ha infatti segnato 648 con i club e 102 col Portogallo, contro i 652 con i club e i 71 con l’Argentina di Messi. La media gol premia l’argentino: Messi ha infatti disputato 918 partite in carriera, a fronte delle 1.031 del lusitano. Che si consola col primato di reti in Champions: CR7 è arrivato a 133 gol segnati nella massima competizione continentale, nessuno come lui. Neanche Messi, che si ferma a 118.

Trofei a confronto. Sei Palloni d’oro a cinque: vince Messi. Ma il calcio è sport di squadra, e allora conviene forse guardare le rispettive bacheche al di là degli incredibili premi individuali. Considerando i trofei vinti tra club e nazionale maggiore, Cristiano Ronaldo è a quota 30. Vince quindi Lionel Messi, arrivato a 34 titoli, tutti col Barcellona. Sarebbero 35 con l’oro olimpico, ma a quel punto sarebbe giusto considerare anche le reti e le presenze con le nazionali giovanili e olimpiche, tradizionalmente escluse in questo tipo di statistiche. Quanto alle sole Champions League, trionfa invece Ronaldo: 5-4. La gara di stasera è il primo appuntamento per ricominciare la corsa a due, tra questi due incredibili marziani.