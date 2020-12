Barcellona-Juventus, Koeman verso il turnover: ma Messi contro CR7 ci sarà

vedi letture

Ronald Koeman è pronto a cambiare le carte in tavola domani sera contro la Juventus. Previsti molti cambi, secondo quanto riportato da Sport. Per far rifiatare i titolari, anche grazie al 2-0 di Torino che mette i catalani in una posizione di relativa tranquillità. Ricordiamo che la Juventus per vincere il girone dovrà vincere con tre reti di scarto o con due, ma segnando almeno tre gol. Rispetto alla figuraccia di Cadice, il tecnico potrebbe lanciare dal primo minuto Araujo e soprattutto il grande ex, Miralem Pjanic, che a differenza che in Liga ha trovato molto spazio in Champions. Con l'infortunio di Dembélé prendono quota le azioni di Trincao e Pedri. Risparmiato dal turnover Lionel Messi, questo per dare la possibilità al mondo intero di assistere alla grande sfida con Cristiano Ronaldo.