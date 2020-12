Barcellona-Juventus, Pirlo: "Importante la prestazione, sfida che serve per crescere"

La Juventus si prepara ad affrontare la sfida del Camp Nou contro il Barcellona. Bianconeri già matematicamente qualificati agli ottavi di finale, ma per conquistare il primo posto nel girone servirà infatti vincere con due gol di scarto e segnando almeno tre reti. Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato così l'importanza di questa sfida: "E' importante soprattutto la prestazione. Non è fondamentale per il passaggio del turno, ma lo è per il percorso di crescita e per prendere sicurezza. Ci serve fare una partita di questo genere".

Barcellona-Juventus significa anche Ronaldo contro Messi. "Ronaldo e Messi sono i due extraterrestri degli ultimi 20 anni, bisogna fargli solo dei grandi applausi. Abbiamo la fortuna di avere Cristiano con noi e vogliamo rivederlo in campo su un palcoscenico così importante. Speriamo possa farci vincere la partita".

Domani giocherà Buffon? "Buffon ha recuperato dall'infortunio. Vedremo domani come starà, ma potrebbe giocare dall'inizio. Si merita una partita così".

De Ligt invece potrebbe essere lasciato a riposo? "Abbiamo 5 difensori a disposizione e vedremo chi scegliere. De Ligt ha giocato 5 partite da quando è rientrato e un po' di stanchezza c'è, nonostante sia molto giovane. Vedremo domani come starà".

Che partita sarà contro il Barcellona? "Qui al Camp Nou è sempre difficile, contro una squadra importante. Dovremo essere bravi a difenderci e sfruttare le occasioni che avremo. La partita d'andata? Le sconfitte servono sempre per migliorare".