Barcellona, Koeman: "Fortunati col VAR, ma c'era sempre fuorigioco. Andava chiusa prima"

vedi letture

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, dopo il successo sul campo della Juventus è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo giocato molto bene stasera. Conosciamo la Juve, sappiamo che è forte, ma abbiamo fatto un ottimo possesso palla per tutta la partita. Meritavamo di fare prima il secondo gol. Siamo stati un po' fortunati con le decisioni del VAR, ma in tutte le occasioni c'era fuorigioco. Il VAR c'è per questo.

A cos'è dovuta l'esclusione di Ansu Fati?

"Giochiamo molte partite e a volte devi proteggere i calciatori più giovani, che devono crescere fisicamente e non possono giocare tutte le partite. Per questo ho deciso di non schierarlo dall'inizio e farlo entrare a partita in corso".