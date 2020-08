Barcellona, Koeman: "Questa è casa mia- Essere di nuovo qui è un traguardo"

Arrivano le prime parole da tecnico del Barcellona di Ronald Koeman. Questo il pensiero dell'olandese circa il suo ritorno da allenatore in Catalogna dopo l'esperienza da calciatore ad inizio anni '90: "Sono orgoglioso, tutti sanno che il Barcellona è casa per me. E' un orgoglio essere qui, un traguardo. Non è facile, certo, qui si esige sempre il massimo ma così mi piace. C'è la qualità per poter fare il massimo e per conquistare titoli e risultati. Ho firmato e sono tecnico del Barcellona: da ora inizieremo a lavorare. L'immagine dell'8-2 non è quella che vogliamo. Dobbiamo lavorare per recuperare il prestigio, il Barcellona è la squadra più grande del mondo ed è un sogno che per me diventa realtà".

