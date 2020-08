Barcellona, Lautaro complicato per ragioni economiche: nuovo assalto nel 2021

In casa Barcellona non è tramontata l'idea di tesserare l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, anche se i blaugrana potrebbero rimandare l'assalto. Come scrive Sport, il tesseramento dell’attaccante da parte dell’Inter si è complicato per questioni sia economiche che sportive. Il Barcellona deve infatti disfarsi di giocatori in attacco per fare spazio all’argentino nell’undici titolare. Serve perciò formalizzare qualche cessione prima di poter presentare un’offerta importante all’Inter. Secondo la testata iberica, Lautaro vuole il Barcellona, ma l’Inter chiede 70 milioni più il cartellino di Junior Firpo. I blaugrana - si legge - hanno il giocatore in pugno, ma prima devono disfarsi degli esuberi in attacco. Resta comunque aperta la possibilità di ritentare l’assalto nel 2021, visto che l’accordo con il giocatore già c’è.