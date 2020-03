Barcellona-Lautaro, in ballo diverse contropartite. All'Inter piacciono Arthur, Todibo e Alena

Se Lautaro Martinez sembra diretto a Barcellona, dove Messi lo attende a braccia aperte, Inter e catalani stanno discutendo sui profili che potrebbero "ammortizzare" il costo del cartellino per i catalani. Il Barça spinge per elementi a fine ciclo come Vidal (pupillo di Conte, meno di Marotta), Rakitic o Rafinha, mentre a Milano pensano a calciatori più giovani su cui costruire la squadra che verrà, come Arthur, Todibo (se non verrà riscattato dallo Schalke 04) o Alena. Tuttosport ipotizza anche l'inserimento del cartellino di Dembelé, sul quale però ci sono dubbi sulla tenuta fisica.