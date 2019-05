© foto di J.M.Colomo

Lionel Messi fa 3-0 e fa anche 600. Il numero 10 argentino trova il terzo gol del Barcellona sul Liverpool, in una serata che potrebbe risultare già decisiva per l'accesso alla finale Champions. Punizione strepitosa, palla nel sette alla destra di Alisson, battuto sul suo palo ma di fatto impossibilitato a raggiungere una traiettoria così perfetta. 3-0 del Barcellona sul Liverpool, doppietta per Messi, che raggiunge subito Cristiano Ronaldo a quota 600 gol in carriera coi club.