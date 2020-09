Barcellona, Messi arriva all'allenamento con Suarez: l'uruguaiano ora potrebbe restare

Lionel Messi e Luis Suarez sono arrivati insieme questa mattina presso il Centro Sportivo del Barcellona per l'allenamento odierno. L'uruguaiano, che fino a pochi giorni fa sembrava a un passo dalla cessione, ora potrebbe continuare a giocare con i catalani anche per la gioia dell'amico argentino che ha sempre caldeggiato per la sua permanenza. Ecco il video dell'account Twitter specializzato in notizie sul Barça Infosfcb: