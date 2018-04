Barcellona, Messi e Busquets dal 1' per evitare un peccato di hybris

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Busquets e Messi convocati, presenti nella rifinitura e titolari al Camp Nou. Nonostante la pre-tattica in conferenza stampa di mister Valverde, il Barcellona domani affronterà la Roma coi suoi uomini migliori. Già, perché l'ex guida dell'Athletic Club conosce a fondo il calcio e sa bene che peccare di hybris contro la Roma potrebbe portare brutte sorprese. Proprio per questo motivo i blaugrana sfideranno i giallorossi senza risparmiare nessuno. E poco importa quindi se Busquets è reduce da una fastidiosissima frattura al dito del piede che gli ha fatto saltare le ultime due giornate di campionato. Poco importa se Messi ha dovuto rinunciare alle due prestigiose amichevoli dell'Albiceleste, entrando solamente a gara in corso sabato contro il Siviglia a causa di un problema agli adduttori. Se è vero che la Roma era proprio la squadra che lo spogliatoio del Barça sperava di pescare nel sorteggio di Nyon, adesso c'è infatti da chiudere quanto prima un discorso qualificazione che almeno intorno al club appare fin troppo scontato. "Noi favoriti? I pronostici non bastano per vincere le partite, ci serviranno 180 minuti di alto livello", a mettere in guardia tutti ci ha pensato Valverde. Ma il rischio di sottovalutare l'avversario c'è eccome. E, dopo la pesantissima eliminazione ad opera della Juve dello scorso anno, con la Liga già virtualmente vinta e una finale di Copa del Rey da disputare, in casa Barcellona la Champions resta l'obiettivo più accattivante della stagione.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione del Barcellona:

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, J. Alba; Dembelé, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.