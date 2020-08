Barcellona-Messi, è guerra: ecco la strategia che adotteranno le due parti

L'edizione odierna di Sport fa il punto sulla situazione Messi-Barcellona, destinata a divenire una battaglia legale.

Queste le due strategie:

MESSI

1 - Ritiene che la clausola rescissoria fosse ancora in vigore al momento dell'invio del burofax (25 agosto)

2 - Non si considera più un giocatore del Barça né pensa di dover pagare la clausola rescissoria di 700 milioni

3 - Nella giornata di ieri non si è presentato ai test e oggi non sarà presente al primo allenamento della stagione 2020-21.

4 - Chiede al Barça un incontro per concordare amichevolmente l'uscita

5 - Aspetta di concludere la trattativa con un altro grande club europeo (Manchester City favorito)

6 - Chiederà il transfer provvisorio alla FIFA per poter essere tesserato per un altro club e poter giocare.

BARCELLONA

1 - La clausola liberatoria unilaterale è scaduta il 10 giugno, come specifica il contratto.

2 - Messi ha un contratto in vigore fino al 30 giugno 2021 e una clausola rescissoria di 700 milioni

3 - Bartomeu è disposto a incontrare Messi solo per negoziare un rinnovo

4 - Il Barça non gli riconoscerà l'ingaggio proporzionalmente ai giorni in cui non lavorerà

5 - Il 5 ottobre si chiude il mercato. O Messi o il club interessato presenteranno 700 milioni, oppure resterà un anno da separato in casa.

6 - Se va in un altro club, il Barça farà causa per inadempimento contrattuale e il giudice deciderà il risarcimento