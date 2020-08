Barcellona-Napoli, Messi sfida per la prima volta Koulibaly: aveva dato l'ok ad acquistarlo

vedi letture

All’andata contro il Barcellona Kalidou Koulibaly era infortunato, Rino Gattuso dovette affidarsi alla coppia Manolas-Maksimovic perché il centrale senegalese stava superando ancora il suo primo complesso infortunio muscolare della carriera. A ricordarlo quest'oggi è il Corriere del Mezzogiorno ricordando un'intervista recente a Sky: "Ho anche sognato il duello con Messi, però, dobbiamo pensare di squadra, hanno recuperato anche Suarez e Jordi Alba, darò il 400% per vincere questa partita, per dare una gioia ai tifosi".

L'ultimo big e quell'interesse del Barcellona. Kalidou in questi anni ha affrontato tanti big del calcio mondiale: da Cristiano Ronaldo a Mbappè, da Neymar a Salah, da Aguero a Benzema, manca soltanto la Pulce, l’ultimo vincitore del Pallone d’Oro, che - quando Braida era al Barcellona ed anche i blaugrana pensarono a lungo a Koulibaly - espresse il suo gradimento all’idea della società di poter contare su Koulibaly. Si troverà invece ad affrontarlo come avversario in uno dei duelli più belli che il calcio possa offrire, in una notte in cui il Napoli sogna di scrivere la storia.