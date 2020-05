Barcellona, niente Juventus per Arthur? Setien: "Lui ha detto che vuole restare qui"

"L'unica opzione che mi stuzzica è quella di restare al Barcellona". Così parlò circa un mese fa Arthur, centrocampista del Barcellona, sul quale sarebbe vivo l'interesse della Juventus (in un possibile scambio con Pjanic). Quique Setien ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro nel corso della sua intervista a BeIn Sports: "Se l'ha detto lui... Io del futuro dei calciatori non ho davvero nulla da dire. Io sono molto concentrato sulle partite che abbiamo davanti, sul lavoro da fare, e necessito di tutti i calciatori perché non conosciamo bene le condizioni della ripartenza. Non posso speculare su queste cose, io conto su tutti i miei calciatori e spero che tutti siano nella condizione di rendere al massimo".

In basso, gli altri passaggi dell'intervista rilasciata da Quique Setien

