Barcellona, non solo Messi: cinque giocatori hanno saltato i test PCR di ieri

Leo Messi non è stato l'unico tesserato del Barcellona a non sottoporsi ai test PCR alla Ciutat Esportiva nella giornata di ieri. Altri cinque giocatori della rosa erano assenti, per diversi motivi, ma tutti con il permesso della società blaugrana, a differenza della stella argentina. Si tratta di Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Frenkie de Jong e Nelson Semedo. Gli ultimi due si sottoporranno ai test del coronavirus nei ritiri delle rispettive Nazionali, mentre Pjanic e Umtiti sono risultati positivi qualche giorno fa e ora sono in isolamento. Coutinho, invece, è in vacanza fino all'8 settembre, data in cui si aggregherà al gruppo.