Barcellona, occhi in Serie A per la difesa: nel mirino Fazio, Pezzella e Musacchio

vedi letture

Il Barcellona va a caccia di rinforzi per la difesa. Il club blaugrana cerca un centrale che possa completare il reparto che al momento consta di Gerard Piqué, Clément Lenglet e Ronald Araujo. Come riportato da Sport, Ronald Koeman sta guardando anche in Serie A. Tra gli obiettivi per la retroguardia blaugrana, infatti, ci sarebbero anche Federico Fazio della Roma, German Pezzella della Fiorentina (che conoscono bene il campionato spagnolo dove hanno già giocato) e Mateo Musacchio del Milan.