Barcellona, Pique: "La Roma ha giocato bene, ci ha messo in difficoltà"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Barcellona, Gerard Pique, ha parlato a beIn Sports dopo il successo ottenuto in Champions al Camp Nou (4-1) contro la Roma: "Cerchiamo di fare il nostro lavoro per essere competitivi su tutti i fronti fino alla fine, la stagione è fino ad ora è molto buona. I due autogol? Non è un fattore di fortuna, abbiamo preso diversi legni. Se ci sono gli autogol è perché abbiamo attaccato, tenendo la palla più nell'area avversaria che nella nostra. La Roma è una grande squadra, sono venuti qui e ci hanno messo in difficoltà, hanno giocato un ottimo calcio, magari più difensivo di quello che ci aspettassimo, ma sono stati pericolosi. Abbiamo fatto una buona partita, sarebbe stato meglio non rilassarsi troppo, ma non possiamo lamentarci".