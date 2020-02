vedi letture

Barcellona, Piquè: "Non siamo certamente i favoriti per la vittoria della Champions"

Gerard Piquè, intervenuto in conferenza stampa al fianco di Setien, ha parlato così in vista dell'ottavo di finale contro il Napoli: "Il risultato è ciò che interessa al club, ciò che interessa è vincere e fare bene in campo. E' importante pensare alla partita, non c'è spazio per altre cose. Dobbiamo restare concentrati, vogliamo ottenere un buon risultato in questa gara d'andata per giocare il ritorno più tranquilli. Il Napoli è migliorato nelle ultime gare, così come noi, ed è importante fare bene. Cosa serve per vincere la Champions? Non siamo sicuramente i favoriti, ma abbiamo una grande squadra con una bella rosa. Le possibilità le abbiamo, l'importante è provarci passo dopo passo. Ci sono molti esempi di squadre che partono molto bene nella stagione e poi alla fine arrivano cotti, noi in questo momento non sembriamo i più forti, ma magari arriviamo ad aprile e maggio in grande forma. Dobbiamo pensare partita dopo partita".