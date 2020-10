Barcellona, Planes su Dembélé: "Nessuna offerta del Manchester United, resta con noi"

Intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione di Sergino Dest, il direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato anche del futuro di Ousmane Dembélé, accostato con insistenza al Manchester United: "Non c'è nessuna trattativa, contiamo su di lui come ha detto anche mister Koeman. Sono convinto che farà una grande stagione in blaugrana".

Planes ha parlato anche di Umtiti: "È un grande giocatore ma sta attraversando un periodo complicato. Nel calcio gli infortuni ci stanno. Mancano quattro giorni alla fine del mercato, un mercato davvero atipico: cercheremo la soluzione migliore per tutti".