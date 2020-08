Barcellona pronto allo sconto per l'addio di Messi. Ma non lo lascerà partire gratis

vedi letture

Secondo quanto riportato da Rac1 il Barcellona è consapevole di non poter tenere Messi in blaugrana contro la sua volontà e dunque sono pronti ad accettare un'offerta inferiore alla clausola rescissoria da 700 milioni prevista dal contratto dell'argentino. Quello che è certo, è che per il Barça non viene presa in considerazione l'ipotesi che venga ceduto in formula gratuita come avrebbe richiesto lo stesso giocatore nel momento in cui ha comunicato la volontà di andarsene tramite fax.